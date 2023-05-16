الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مش أنا عيد ميلادي النهاردة".. أشهر افيهات عادل إمام في ذكرى ميلاده (فيديو)

عادل إمام
عادل إمام

تحل غدا الأربعاء ذكرى ميلاد النجم عادل إمام أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر والوطن، والذي يعشقه الملايين من الجمهور، ويحتفل غدا الزعيم بمرور 83 عاما على ميلاده.

واشتهر الزعيم على مدار مسيرته الفنية بأفيهات له قدمها في العديد من أعماله الفنية المختلفة سواء المسرحية أو السينمائية وكذلك التلفزيونية والتي ظلت خالدة في اذهان الملايين من الجمهور حتى الآن، بالرغم من مرور سنوات عديدة عليها.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أشهر أفيهات الزعيم عادل إمام:

مش أنا عيد ميلادي النهاردة

قالها الزعيم عادل إمام في فيلمه السينمائي “السفارة في العمارة” الذي عرض في عام 2005 كنوع من جذب الفتيات له للاحتفال برفقته بعيد ميلاده بعد ادعاءه بأنه شخص وحيد ولم يجد من يرافقه في هذة المناسبة.

أنا أقدم واحد فى العمارة دي -  إحنا فى زمن المسخ

أحد العبارات الشهيرة للزعيم عادل إمام في فيلمه السينمائي “عمارة يعقوبيان” الذي أنتج في عام 2006.

هو الدين بيقول إيه

أحد افيهات الزعيم الشهيرة التي قدمها في فيلمه السينمائي "حسن ومرقص" في عام 2008.

تشرب شاي بالياسمين

تعتبر أشهر أفيهات الزعيم عادل إمام في فيلمه السينمائي “مرجان أحمد مرجان” والذي انتج في عام 2007.

متعودة دايما

قالها الزعيم عادل إمام في أحد مشاهد مسرحيته الشهيرة “شاهد مشافش حاجة” والتي قدمت للجمهور في عام 1976 وأصبحت هذه العبارة تستخدم في افيهات الجمهور حتى وقتنا الحالي.

أنا شربت حشيش يا سعاد

تعتبر أشهر أفيهات “المهندس شريف” الذي جسده عادل إمام في فيلمه الشهير “كراكون في الشارع” والذي كان يناقش فيه ازمة سكن الشباب والحصول على شقة للمعيشة فيها وقدم العمل في عام 1981.

الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب

قالها في فيلم “عنتر شايل سيفه” والذي عرض في عام 1983 وجسد فيه شخصية “عنتر” والذي يقطن بقرية بالصعيد ويعيش عالة على زوجته، التي تواجه ضغطا لبيع أرضها ويسافر عنتر إلى إيطاليا لجمع ثروة بعقد عمل أعده له زميله متولي، يتضح له بعد وصوله إلى روما أنه عقد مزور، ويقع ضحية لمخرج سينمائي يستغله في التمثيل في أفلام جنسية، يعود للوطن ليكتشف الحقيقة على يد الشرطة التي تصادر الأفلام التي قام بتصويرها، ويبدأ صراعه مع زوجته ومع مدحت للمحافظة على أرضها.

ناس طيبين قوي يا خال

قالها الزعيم عادل إمام في أحد مشاهد مسرحية “الواد سيد الشغال” والتي قدمت في عام 1985.

ده أنا غلبان

قالها الزعيم عادل إمام في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" التي قدمت في عام 1976.

الجوازة باظت الجوازة باظت

أحد افيهات الزعيم الشهيرة التي قدمها في فيلمه السينمائي "عريس من جهة أمنية" في عام 2004.

النجم عادل إمام ميلاد النجم عادل إمام ذكرى ميلاد النجم عادل ذكرى ميلاد النجم عادل إمام الزعيم عادل إمام الزعيم بمرور 83 عاما

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