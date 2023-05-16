ميلاد: إعفاء واردات الذهب من الجمارك أعاد الاتزان للسوق

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية إن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر ساهم في أحدث اتزان بالسوق بنسبة 80%، نظرًا لإنخفاض الطلب على الشراء، وبالتالي سيساهم في استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع السعر العالمي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مباشر من مصر”، الذى يقدمه الإعلامى مجدى دربالة والإعلامية مريم بدر، عبر الفضائية المصرية: “من مصلحة التجار أو الصناع عدم إرتفاع أسعار الذهب”، موضحاً أن المصانع والورش العاملة في المشغولات الذهبية تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع إقبال المواطنين على السبائك الذهبية هربا من مصنعية المشغولات التي يتم شرائها بهدف الزينة.

وأشار ميلاد إلي أن زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة الأخيرة نتج عنه بطالة في مصانع الذهب، لأن المواطن قلل من شراء الحلي والمشغولات الذهبية، وبالتالي إنخفض مكسب التجار الناتج عن المصنعية.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في مصر تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية.