"دكان الفرحة".. افتتاح معرض الملابس الجديدة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع "تحيا مصر"

افتتح اليوم الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب معرضًا للملابس الجديدة، يستمر لمدة 3 أيام، بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية من الصندوق، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة «دكان الفرحة» التي ينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات ممن أعدت لهم دراسة حالة بالجامعة.



يتضمن المعرض 16 ألف قطعة ملابس جديدة و4 آلاف عبوة من منتجات العناية الشخصية والإكسسوارات والأحذية، يوفرها الصندوق للطلاب المستهدفين، ويتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 5 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

جدير بالذكر أن مبادرة «دكان الفرحة» يتم تنظيمها من خلال التبرعات العينية التي يقدمها مصنعي ومستوردي الملابس الجاهزة، فضلًا عن مشاركة بنك الكساء المصري في تجهيز المعارض.

وكان قد كرم مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة أمس الإثنين، برئاسة الدكتور وائل نبيل عبد السلام، نائب رئيس الجامعة الشئون التعليم والطلاب، 19 طالبا من كلية التربية فاقوا العدد المطلوب فى محو أمية المواطنين خلال مشروع تخرجهم بعدد تجاوز الضعف.

وأكد «نبيل» أن جامعة الإسكندرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لمواجهة مشكلة الأمية والقضاء عليها، لافتاً إلى أن الجامعة تشارك فى كافة القوافل الطبية التى تطلقها الدولة للقرى الفقيرة والأكثر احتياجا بفريق من مركز جامعة الإسكندرية لتعليم الكبار إيمانا منها بدور جامعة الإسكندرية فى ضرورة المشاركة المجتمعية.

واستعرض الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، دور مركز جامعة الإسكندرية لمحو الأمية وتعليم الكبار الذى استطاع منذ إنشائه تعليم أكثر من 13 ألف فرد أمى، وتم فتح عدد 7800 فصل إلى الآن فى محافظات (الإسكندرية - الغربية - كفر الشيخ - مرسي مطروح - المنيا - البحيرة) لافتاً إلى أن هذا العدد فى ازدياد مستمر.

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