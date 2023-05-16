الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 13 شخصا في حادثين منفصلين بالمنيا وطريق السويس

مصرع شخص
مصرع شخص

شهد مساء اليوم الثلاثاء حادثين مروريين متفرقين أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحوادث وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة الموتى، بينما نقل الـ 12 مصابا إلى أقرب مستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابات المختصة التي باشرت التحقيقات في تلك الحوادث.

فيما دفعت إدارات المرور في محافظات المنيا والسويس بأوناش المرور والخدمات المرورية اللزمة لإزالة أثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية عقب سحب الكثافات اللازمة عن تلك الحوادث.

مصرع شخص وإصابة 10 في المنيا

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل رقم 5671 و ر ح، بالطريق  الصحراوي الغربي، أمام قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة.

انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "ش – س – م – 16 سنة" عاملة ومقيمة بمركز الفشن، فيما أصيب 10 أحرين بينهم 8 عاملات وعاملين اثنين وهم إيمان صالح مساعد، 17 سنة، رحمة نادي مساعد، 27 سنة، حمزة أبو الليل همام، 19 سنة، شهد عيد محمد، 16 سنة، نجاة حميدين بكر، 17 سنة، وناهد أحمد كامل، 17 سنة، وأحمد جمعة سعداوى، 17 سنة، وبطة رفعت محمد، 17 سنة، وبطة سعد ناصر، 21 سنة، ومروان فراج سالم، 16 سنة، مقيمون بمركز الفشن في محافظة بني سويف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزى لتلقى العلاج، والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى العدوة، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة شخصين بطريق السويس

أصيب شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب سيارة محملة بالرمال، على طريق "الإسماعيلية- السويس الصحراوي"، ما تسبب فى إيقاف حركة المرور جزئياً بسبب انتشار الرمال على الطريق، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل قرب منطقة كوبرى سيناء على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما جرى الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة سائق السيارة ومرافق له، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

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