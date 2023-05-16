CNN عن مسؤولين: أوكرانيا بدأت باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب أهداف روسية

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا بدأت باستخدام صواريخ ستورم شادو، لضرب أهداف روسية، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف المسؤولون، أن واحدة تلو الأخرى، اخترقت ومضات ساطعة في سماء كييف الليلية في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، حيث شنت روسيا هجومًا جويًا "استثنائيًا" على العاصمة الأوكرانية.

وتابعت لم يكن لدى معظم سكان كييف أي وسيلة للتأكد من أن الانفجارات الصاخبة المفاجئة والمروعة كانت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية التي أسقطت الصواريخ الروسية، بدلاً من الصواريخ التي أصابت مدينتهم.

وقضت ليودميلا كرافشينكو وزوجها وطفليهما معظم الليل مختبئين في ممرهم.

وقالت لشبكة CNN: "لا يوجد قذائف قنابل في مكان قريب ، ومحطة مترو الأنفاق بعيدة جدًا عنا.. أعتقد أنه من الخطورة محاولة الوصول إلى هناك أثناء القصف".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها على علم بالتقارير التي تتحدث عن مقتل أميركي بباخموت ونتحقق منها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية وفق واشنطن بوست، اليوم الثلاثاء: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بوفاة مواطن أمريكي في باخموت ونسعى للحصول على معلومات إضافية".

وأضاف أن قدرتنا على التحقق من تقارير وفاة مواطنين أمريكيين في أوكرانيا محدودة للغاية. ونقدم تعازينا لأسر جميع الذين فقدوا أرواحهم نتيجة حرب روسيا غير المبررة وغير المبررة ضد أوكرانيا ".

ومن جهتها، زعمت شركة المرتزقة الروسية فاغنر جروب، الثلاثاء، أن جنودها قتلوا مواطنًا أمريكيًا - من أفراد القبعات الخضراء سابقًا - في مدينة باخموت الأوكرانية، موقع أعنف معركة مستمرة في الدولة التي مزقتها الحرب.

ويقول مقاتلو مجموعة فاغنر إنهم قتلوا أمريكيًا من بويز بولاية أيداهو في منشور على قناة Telegram التابعة للشركة العسكرية الخاصة.

ونشرت المجموعة صورة لبطاقة هوية البنتاغون التي تظهر أنه جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية.

يظهر رئيس مجموعة فاجنر يفغيني بريغوزين أيضًا في مقطع فيديو يتفقد ويعلق على ما يزعمون أنه الجندي الأمريكي القتيل.

وقال بريغوجين إنه سيسلم جثة المواطن الأمريكي إلى السلطات الأمريكية.

ولقي ما لا يقل عن 12 أمريكيًا حتفهم في القتال في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب العام الماضي، على الرغم من تحذير الولايات المتحدة المواطنين من السفر إلى البلاد.

في وقت سابق من هذا الشهر، قتل جندي سابق في مشاة البحرية في باخموت بعد أن أصيب بقذيفة مورتر على طريق يستخدم لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وإجلاء المدنيين.

واستمر القتال حول باخموت منذ الخريف لكنه اشتد بشكل خاص مع استعداد أوكرانيا لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

في الأسبوع الماضي، حققت القوات الأوكرانية مكاسب صغيرة لكنها تكتيكية حول باخموت بعد الدفاع عن المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا ضد هجوم روسي على مدى شهور.