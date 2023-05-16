يتساءل عدد كبير من المواطنين وعملاء شركات قطاع البترول، عن موعد آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023، في ظل ارتفعت معدلات البحث عن موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مايو 2023.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023

فيما يقدم الدستور، في هذا التقرير آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023، تسهيلا على المواطنين لعدم تعرضهم لآي غرامات قد يتم فرضها عليهم في حال التأخر في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023.

فيما ينتهي السبت المقبل، موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي للعملاء بالشركات المختلفة، لـ شهر مايو 2023، وأعلنت شركة الخدمات البترولية « بتروتريد» عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، للاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء الفواتير الشهرية.

وفي هذا التقرير يستعرض “الدستور” للمواطنين والعملاء، رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023، للتسهيل على المواطنين، والتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها شركة بتروتريد وكيفية السداد.

في البداية يجب على العملاء والمواطنين، التابع لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدي شركات قطاع البترول، الدخول على الرابط .

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

ثم اتبع الخطوات التالية: اختر تسجيل قراءة العداد، ثم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل، وعقب ذلك تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل "الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي"، وإدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها، ثم الضغط على زر الإستعلام، ومع ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

وأتاحت الشركة إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها.