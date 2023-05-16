خبير اقتصادى: مفهوم "الحماية الاجتماعية" فى مصر أصبح أكثر شمولًا

قال الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، إن الدول حين تشرع في وضع خطة لإصلاح الهيكل الاقتصادي، تهتم بمراعاة السياسات المالية والنقدية وتأثير تلك الإصلاحات على المواطن، وهو السيناريو الذي اتبعته الدولة لوضع إطار للحماية الاجتماعية ضمن محاور الإصلاح الاقتصادي.

مفهوم أشمل للحماية الاجتماعية

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال لقائه في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ 10 سنوات كان يطلق على الحماية الاجتماعية الدعم لبعض الفئات، واليوم أصبح الأمر أكثر شمولًا، فقد تحول مفهوم الحماية الاجتماعية وتجاوز فكرة "الدعم" لبعض الفئات.

وأشار "عبدالله" إلى أن برامج الحماية الاجتماعية ضمن محور الإصلاح الاقتصادي، تمنح فرصة أفضل لقياس نتائج الإصلاح على أرض الواقع.