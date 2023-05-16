"البورصة" تغرم 6 شركات 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على 6 شركات، وهي: جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن بيراميدز بلازا، ورواد السياحة-رواد، وسبيد ميديكال، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفي ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.110 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.78%، والعرب على 7.11%، واستحوذت المؤسسات على 32.23% من المعاملات في البورصة، وكان باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.76%.

ومال صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، 141.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.9 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، 152.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 17033 نقطة وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20369 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3743 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.