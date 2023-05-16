قبل بدء الامتحانات.. "الدستور" تنشر مراجعة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

تنطلق غدًا الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية فى القاهرة، وفقا للجدول المعتمد رسميا من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لذلك يبحث العديد من الطلاب عن المراجعات الخاصة بمادة اللغة العربية.

وفى السياق وإيمانا من الدستور بمصلحة طلاب الشهادة الإعدادية تنشر مراجعة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية تحت إشراف المعلم وائل البدري أستاذ اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي.

وفيما يلي ينشر “الدستور” جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة لتذكير الطلاب به:

الأربعاء 17 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا

الخميس 18 مايو : الدراسات الاجتماعية من 9 لـ 11 صباحا + التربية الدينية من 11:30 لـ 1 ظهرا

السبت 20 مايو : الجبر والإحصاء من 9 لـ 11 صباحا + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30لـ 12:30 ظهرا

الأحد 21 مايو : اللغة الاجنبية من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الاثنين 22 مايو : الهندسة من 9 لـ 11 صباحا + التربية الفنية من 11:30 لـ 1:30 ظهرا

الثلاثاء 23 مايو : العلوم من 0 لـ 11 صباحا

وقد أصدرت المديرية عدة تعليمات خاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية وهى كالتالى:

- الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الامتحانات في الإدارات والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

- التنبيه بضرورة المتابعة اليومية للجان ومواجهة أية مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأى مشكلات والتواصل مع قطاعات المرافق وتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة يومية واتباع كل الإجراءات الاحترازية.

- التعامل بحرص شديد مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة وكفايتها لجميع نوعيات الطلاب وخصوصا طلاب (الدمج - واللغات) بحضور الموجه المقيم.

- متابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها والحرص على سلامة أوراق الإجابة والتوجه بها على وجه السرعة إلى لجان النظام والمراقبة والتأكد من وجود أوراق الإجابة داخل مظاريف محكمة الغلق.