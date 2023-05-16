غادة شلبى: المنتج السياحى المصرى تنقصه بعض الكماليات

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إن المنتج السياحي المصري ينقصه بعض الكماليات، وضربت مثالًا بزيارة السائح للأهرامات.

وأشارت "شلبي" خلال كلمتها بمناقشات الخريطة السياحية لمصر ضمن جلسات الحوار الوطني، إلى أن من يزور الهرم ضمن برنامج شركة سياحة متخصصة تكون تجربته أفضل، مؤكدًة أن دور شركات السياحة بالغ الأهمية في دعم المنتج السياحي المصري.

وأردفت أن طريقة تعامل أصحاب الأحصنة والجمال مع السائحين، مشاكل قديمة متوارثة ضربت بجذورها في المنتج السياحي المصري، والوزارة تسعى لحلها.

إتاحة التذاكر الإلكترونية على موقع الوزارة

وقالت "شلبي" إن الوزارة تعمل على إتاحة التذاكر الإلكترونية على موقع الوزارة، منعًا للتكدس ولتعظيم العائد من المنتج السياحي.

وتحدثت عن اهتمام الدولة بموقع التجلي الأعظم، وزيادة الطاقة الاستيعابية في سانت كاترين، ورفع كفاءة البنية التحتية في المطار، وزيادة القدرة على استقبال الطيران المباشر.

واختتمت كلمتها مؤكدًة على أهمية برامج تأهيل العاملين في القطاع السياحي، لمواجهة النقص في العمالة المدربة، ويوجد مشروع جديد يعمل عليه الاتحاد المصري للغرف السياحية ومستشار الوزير للتدريب، لتدريب العمالة، مردفة: "ينبغي زيادة الاستثمار فيه وزيادة الأيدي العاملة المختصة".