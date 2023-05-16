مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت (صور)

استقبل مطار سفنكس الدولي، الثلاثاء، أول رحلة طيران تابعة لشركة طيران الجزيرة من طراز Airbus320 قادمة من الكويت وعلى متنها ١٦٧ راكبا، ومن المقرر أن تنظم الشركة أربع رحلات أسبوعية ما بين مطارى سفنكس والكويت.

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية.

واستقبلت سلطات المطار الطائرة برش المياه وهو الإجراء الدولي المتبع في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو وصول أول رحلة الى المطار، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود ترحيباً بوصولهم إلى مصر.

وشهد مطار سفنكس الدولي تسيير عدد من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف انحاء العالم وشهد نشاطاً وارتفاعًا ملحوظاً فى الحركة الجوية وتنامي نسب الارتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، ما يعكس مدى اهمية المطار فى جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية لمصر.