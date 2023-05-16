الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يوجّه باستغلال أصول "جسور" بما يخدم أهداف التوسع فى حجم الصادرات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار متابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، بعد صدور قرار بنقل تبعيتها من وزارة قطاع الأعمال العام، إلى وزارة التجارة والصناعة، لافتًا إلى دور هذه الشركة فى تحقيق المستهدفات من قطاع الصادرات.  

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، بضرورة وضع خطة متكاملة لتفعيل عمل شركة "جسور"، بالاعتماد على الأهداف والغرض من إنشاء هذه الشركة، مع ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لمختلف الأصول التى تمتلكها، خاصة فى الخارج، بما يخدم أهداف الدولة فى التوسع فى حجم الصادرات، لا سيما للدول الإفريقية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أنه منذ صدور قرار نقل تبعية شركة "جسور" إلى وزارة التجارة والصناعة، تم عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الشركة، للوقوف على وضعها الحالي، ومختلف الأنشطة التى تقوم بها بشكل تفصيلى.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف ما تمتلكه الشركة من أصول بالداخل والخارج، وموقف هذه الأصول، سواء التمليك منها أو حق الانتفاع، أو الإيجار، ومقترحات الاستغلال الأمثل لها.

وأشار المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل دور شركة "جسور"، وقيامها بأعمال وخدمات الوساطة والتسويق والنقل والخدمات اللوجستية وخدمات الوكالة للصادرات المصرية، إلى جانب تولي مهام القيام بتسجيل الشركات واستصدار كافة الشهادات والتصاريح ذات الصلة بتسويق وبيع المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن القيام بمساعدة الشركات المصرية للمشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية، وكذا تيسير توصيل الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين بالأسواق العالمية، وتعريفهم بنوعية المنتجات المطلوبة بالتنسيق مع الهيئات والجهات ذات الصلة التابعة لوزارة التجارة والصناعية، والعمل على تعظيم الاستفادة من منصة مصر الإلكترونية في هذا الشأن.

احمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماع اليوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية الصادرات والواردات المنتجات المصرية

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