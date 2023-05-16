"القاصد" يترأس اجتماع جامعة المنوفية لتجديد الحصول على شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مراجعة الإدارة الثالث للأمانة العامة لجامعة المنوفية طبقا لمواصفة الأيزو ٩٠٠١/ ٢٠١٥ بحضور الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتورة رانيا عزمى نائب مدير مركز ضمان الجودة والسيد أحمد صالح مدير التطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة وأمناء الجامعة المساعدين، ومديرى عموم الإدارات العامة ومديرى الإدارات وعدد من العاملين بمختلف الإدارات.

جاء هذا الاجتماع لمراجعة الإدارة لنظام إدارة الجودة ضمن فعاليات واستعدادات الجامعة لتجديد الحصول على شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015، والاستعداد لزيارة الجهة المانحة لشهادة الأيزو المقرر لها يومى الأحد والاثنين ٢١/ ٢٢ من مايو الحالى.

استهل القاصد كلمته بتوجيه الشكر لجميع أبناء الجامعة ولكل من ساهم فى حصول الجامعة على شهادة الأيزو واستمرارية الحصول عليها العام الماضى بفضل التعاون والتكاتف بين جميع أبناء الجامعة الذين يجمعهم روح الفريق الواحد الذى يعمل لصالح الجامعة.

وأكد أهمية الاستمرار لتجديد الحصول على الشهادة من خلال تطبيق معايير الجودة، موضحا أن الجامعة حريصة دائما على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على كافة المستويات ليس فقط من أجل الحصول على شهادة الأيزو ولكن من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وليكون نمط حياة دائم داخل الجامعة التى تعمل جاهدة لتحقيق رسالتها وتكون من الجامعات الرائدة فى تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية التى وضعتها فى إطار التنمية المستدامة للدولة و رؤية مصر 2030 واختتم كلمته بالاتفاق علي عقد اجتماع حواري في القريب العاجل لمناقشة المعوقات التي قد تواجه الإدارات وتبادل الآراء والافكار من أجل ضمان استمرار جامعة المنوفية فى تطبيق معايير الجودة للخدمات المقدمة في مختلف الإدارات.



واستعرضت الدكتورة رانيا عزمى أجندة الاجتماع ونبذة عن مشروع إدارة الجودة بالأمانة العامة لجامعة المنوفية، وموقف قرارات وتوصيات مراجعة الإدارة السابق، والتغيرات فى العوامل الداخلية والخارجية المتعلقة بنظام إدارة الجودة، معلومات عن أداء وفعالية نظام إدارة الجودة، ومدى تحقيق أهداف الجودة، وأداء العمليات ومطابقة المنتجات والخدمات، نتائج المراجعة الداخلية، حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية، نتائج الرصد والقياس والمراقبة، الإجراءات المتخذة للتصدى للمخاطر والفرص.