الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن": 60 ألف جنيه تعويضات لمتضررى حريق معرض بنى سويف

نيفين القباج
نيفين القباج

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف مبلغ 50 ألف جنيه من بند الإغاثة، و10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لكل صاحب باكية أضير فى حادث حريق المعرض التجاري الخاص بمنطقة الإبراهيمية بمحافظة بني سويف، الذى اندلع صباح الأحد الماضي وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وجاء قرار وزيرة التضامن استثناء من الحد الأقصى المقرر لهذه النكبات، مؤكدة ضرورة اتخاذ ما يلزم من آليات لدعم الشباب لتجاوز هذه المحنة والتخفيف من آثار الحادث.

أشارت الوزيرة إلى أنه فور وقوع الحادث المؤسف تم تنسيق الجهود المشتركة مع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لاتخاذ ما يلزم من تدخلات، حيث تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي ببنى سويف للتواجد ولجان الإغاثة لتقديم التدخلات اللازمة، والوقوف على تداعيات الحادث، وحصر الخسائر، واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم الأسر المضارة.

وأهابت وزارة التضامن بأصحاب الباكيات والقائمين على الصناعات المختلفة بضرورة التأمين الاجتماعي، حيث ستقوم بمجموعة من الحملات للتأكيد على ضرورة التأمين الاجتماعي، كما ستقوم بدور الوساطة بينهم وبين شركات التأمين من أجل اتمام عملية التأمين.

الاجتماعية استكمال الأوراق التضامن الاجتماعي الدكتور محمد هاني الدكتور محمد هاني غنيم باكية

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