باحثة: تقدمنا بورقة بحثية لتعزيز السياحة ضمن جلسات الحوار الوطني (فيديو)

قالت رحمة حسن باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وإحدى المشاركات في جلسة اليوم بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني وخاصة المحور السياحي: إننا قدمنا ورقة بحثية تضم مجموعة من العوامل منها أننا قمنا بقياس الوضع الحالي للسياحة المصرية والمتطلبات والواقع المأمول بهدف الوصول للتنمية السياحية واستقطاب 30 مليون سائح حتى 2028 وفقا للخطة العامة للدولة من خلال مجموعة من الإجراءات.

وأضافت أن من أهم تلك الإجراءات الطاقة الفندقة ووضع خطط للاستثمار الفندقي القائم على الاستدامة والطاقة الخضراء والجزء الثاني الخاص بالطيران والنقل السياحي لذا نطرح بعض الاقتراحات لدمج بعض الشركات من حيث التكاليف والتعاون مع شركات الطيران العربية وكما حدث من شركة الإمارات للطيران وهي تجربة تستحق التطبيق فى مصر.

ويستمر انعقاد جلسات الحوار الوطني بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.