الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم على المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث بمنطقة بولاق

حبس
حبس

تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدا الأربعاء، الحكم على المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة بولاق بلاغًا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإحالتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.

 

محكمة جنايات القاهرة الميراث قتل والدهم قسم شرطة بولاق التحريات والتحقيقات

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