الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزى بتهمة الاحتيال

رياض سلامة
رياض سلامة

أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
وفي مطلع أبريل، استدعت القاضية أود بوريزي سلامة للمثول أمامها في 16 مايو في جلسة كان يُرجّح أن يوجّه خلالها الاتّهام إليه.

وبحسب مصادر فرنسية يعتزم ممثلو الادعاء توجيه اتهامات مبدئية بالاحتيال لحاكم مصرف لبنان المركزي.

 وقال محاموه لوكالة فرانس برس إن تغّيب سلامة الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

لبنان رياض سلامة باريس الفرنسية مصرف لبنان المركزي

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