رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل جوردي كرويف عن منصبه نهاية الموسم

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا اليوم الثلاثاء، رحيل مديره الرياضي جوردي كرويف عن منصبه نهاية الموسم.

وأكد النادي رحيل الهولندي نهاية الموسم مع انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.

Jordi Cruyff to leave FC Barcelona on June 30 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2023

وتوج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه إسبانيول 4 - 2 الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 11 و40 وأليكس بالدي في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، سجل جيوليس كوندي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 53، فيما سجل خافيير بوادو الهدف الأول لإسبانيول في الدقيقة 73 ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لهدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 21 هدفا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 14 نقطة أمام ريال مدريد، الوصيف، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وهذا اللقب هو السابع والعشرين لبرشلونة في الدوري ليقلص الفارق مع الريال في قائمة أكثر الفرق المتوجة بالليجا إلى 8 ألقاب.

وأصبح هذا اللقب هو الأول لبرشلونة منذ 3 مواسم كما أنه أول لقب للدوري بعد رحيل ليونيل ميسي عن الفريق.