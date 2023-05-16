الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بتصويت الجمهور.. غياب صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، موسم 2022-2023، بتصويت الجمهور.

وضمت القائمة 6 لاعبين، فيما خلت من تواجد محمد صلاح جناح ليفربول، الذي استطاع تسجيل 19 هدفًا في المسابقة حتى الآن، إضافة لصناعته 10 أخرى.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بتصويت الجمهور

وشهدت القائمة وجود كل من:

– النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي 

– البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي

– النرويجي مارتين أوديجارد صانع ألعاب أرسنال

– الإنجليزي بوكايو ساكا جناح أرسنال

– الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد

– الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وفاز النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، موسم 2022-2023، عن رابطة الكتاب المحترفين.

هالاند فاز بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، في أول مواسمه بالدوري الإنجليزي، بعدما نجح في قيادة فريقه لتصدر المسابقة، إضافة لتسجيله 35 هدفًا، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد ببطولة "بريميرليج".

وحصل هالاند على نسبة 82% من المصوتين، وهي النسبة الأكبر من الأصوات التي يحصل عليها لاعب منذ انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وتفوق إيرلينج هالاند على بوكايو ساكا ومارتين أوديجارد لاعبي أرسنال، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما حل البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، في المركز الرابع، وأخيرًا ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الخامس.

وأكدت رابطة الكتاب المحترفين أن 14 لاعبًا آخرًا حصلوا على أصوات في الجائزة.

يُذكر أن محمد صلاح جناح فريق ليفربول، قد فاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب المحترفين، عن الموسم الماضي 2021- 2022، للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن فاز بها في موسم 2017-2018.

يُذكر أن إيرلينج هالاند الذي انتقل إلى مانشستر سيتي صيف العام الماضي قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 60 مليون يورو، استطاع تسجيل 51 هدفًا لفريقه بمختلف المسابقات، وهو هداف بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

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