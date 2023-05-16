الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: تطوير حدائق شارع الجيش يخلق متنفسا ترفيهيا للمواطنين

جانب من اعمال التطوير
جانب من اعمال التطوير

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاء شارع الجيش بالكامل وكورنيش ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب كمرحلة أولى بإشراف المهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات بالمحافظة.

وقال مختار إن أعمال التطوير ستشمل رصف وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولا إلى ميدان أم كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية، مشددا على عدم المساس بالحدائق العامة مع تطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة.  

IMG-20230516-WA0042

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تأتي ضمن الدعم الإضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية هذا العام بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد، مشيرا إلى أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذا للخطة الاستثمارية.

من جانبها، أوضحت مدير عام متابعة المشروعات أنه جاري حاليا استكمال أعمال الرخام والمايكا في الحدائق بنطاق حي شرق واستكمال الخرسانات علي جانبي تمثال رمسيس، وجاري أيضا تمهيد المناطق المستجدة بالسن والرمل بداية ش بهرند وأمام الزراعيين واليوتيرنات، كما يجري أيضا استكمال شبكة صرف الأمطار، واستكمال مد خطوط المصرية للاتصالات وكابلات الكهرباء، واستعجال وتركيب لدورات وأعمال مباني للأرصفة في نطاق الحدائق بحي غرب أما بالنسبة لكورنيش سندوب فقد تم الانتهاء من مباني السور وجزء من البلدورات وجاري استكمال أعمال التشطيبات والأرصفة.

IMG-20230516-WA0041

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للبدء فورا في مراحل الرصف من خلال إزالة طبقة الرصف القديمة وإعادة فرد طبقة سن جديدة يعقبها وضع طبقة الرصف النهائية، مشددا على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد والعمل- ليل نهار- مع وضع في الاعتبار التصورات الخاصة بالحركة المرورية على التقاطعات بالشارع تخفيفا للعبء عن المواطنين وتحقيقا للسيولة المرورية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية أعمال التطوير ترعة المنصورية

الأكثر قراءة

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

"قومي المرأة بالإسماعيلية" يطلق حملة "بلدي أمانة" بمدينة فايد (صور)

محافظ الدقهلية يستقبل لجنة القوى العاملة بـ "النواب" لتفقد مصنع الغزل والنسيج

"الأعلى للاستثمار" يكلف بالتعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع رؤية واستراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر

"الأعلى للاستثمار" يكلف "العدل" بـ3 توجيهات مهمة لحل مشاكل المستثمرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"