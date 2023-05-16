محافظ الدقهلية: تطوير حدائق شارع الجيش يخلق متنفسا ترفيهيا للمواطنين

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاء شارع الجيش بالكامل وكورنيش ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب كمرحلة أولى بإشراف المهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات بالمحافظة.

وقال مختار إن أعمال التطوير ستشمل رصف وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولا إلى ميدان أم كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية، مشددا على عدم المساس بالحدائق العامة مع تطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تأتي ضمن الدعم الإضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية هذا العام بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد، مشيرا إلى أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذا للخطة الاستثمارية.

من جانبها، أوضحت مدير عام متابعة المشروعات أنه جاري حاليا استكمال أعمال الرخام والمايكا في الحدائق بنطاق حي شرق واستكمال الخرسانات علي جانبي تمثال رمسيس، وجاري أيضا تمهيد المناطق المستجدة بالسن والرمل بداية ش بهرند وأمام الزراعيين واليوتيرنات، كما يجري أيضا استكمال شبكة صرف الأمطار، واستكمال مد خطوط المصرية للاتصالات وكابلات الكهرباء، واستعجال وتركيب لدورات وأعمال مباني للأرصفة في نطاق الحدائق بحي غرب أما بالنسبة لكورنيش سندوب فقد تم الانتهاء من مباني السور وجزء من البلدورات وجاري استكمال أعمال التشطيبات والأرصفة.

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للبدء فورا في مراحل الرصف من خلال إزالة طبقة الرصف القديمة وإعادة فرد طبقة سن جديدة يعقبها وضع طبقة الرصف النهائية، مشددا على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد والعمل- ليل نهار- مع وضع في الاعتبار التصورات الخاصة بالحركة المرورية على التقاطعات بالشارع تخفيفا للعبء عن المواطنين وتحقيقا للسيولة المرورية.