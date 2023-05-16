ممثل "المصريين الأحرار": نطالب بتخفيض الدعم التمويني لمواجهة تبعات الزيادة السكانية

قال أحمد مشعل، عضو المكتب السياسي عن المصريين الأحرار، إن المطالبة بتخفيض الحد الأقصى للأجور يُهدد بخلق بيئة عمل طاردة للكفاءات: "لنا في هجرة الأطباء مثال على ذلك".

العدالة المجتمعية

وأكد أحمد مشعل، خلال كلمته بالجلسة الاقتصادية للحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن العدالة المجتمعية أحد مقومات تعزيز الانتماء الوطني لدى المواطنين من خلال إطلاق البرامج الاجتماعية، خاصة وأن التماسك الاحتماعي هو خط الدفاع الأول عن الجبهة الداخلية ضد المخاطر الخارجية.

وأضاف “مشعل” أن المبادرات الرئاسية خلال الفترة الأخيرة، حققت الكثير من أهداف الحماية المجتمعية، حيث أن هناك حرص كامل على توزيع الخدمات بشكل عادل بين المواطنين مع الحرص على رفع مستوى معيشة المواطنين.

عدالة الخدمات

وتابع:" أدعوا إلى قياس الأثر التشريعي للمادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 عام 2017 الخاص بالمسؤولية المجتمعية".

واستطرد:" نطالب بتخفيض الدعم الموجه للسلع التموينية لبناء المستشفيات والمدارس لمواجهة الزيادة السكانية ولتقديم خدمة أفضل للمواطنين".