الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل "المصريين الأحرار": نطالب بتخفيض الدعم التمويني لمواجهة تبعات الزيادة السكانية

أحمد مشعل
أحمد مشعل

قال أحمد مشعل، عضو المكتب السياسي عن المصريين الأحرار، إن المطالبة بتخفيض الحد الأقصى للأجور يُهدد بخلق بيئة عمل طاردة للكفاءات: "لنا في هجرة الأطباء مثال على ذلك". 

العدالة المجتمعية 

وأكد أحمد مشعل، خلال كلمته بالجلسة الاقتصادية للحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن العدالة المجتمعية أحد مقومات تعزيز الانتماء الوطني لدى المواطنين من خلال إطلاق البرامج الاجتماعية، خاصة وأن التماسك الاحتماعي هو خط الدفاع الأول عن الجبهة الداخلية ضد المخاطر الخارجية.

وأضاف “مشعل” أن المبادرات الرئاسية خلال الفترة الأخيرة، حققت الكثير من أهداف الحماية المجتمعية، حيث أن هناك حرص كامل على توزيع الخدمات بشكل عادل بين المواطنين مع الحرص على رفع مستوى معيشة المواطنين. 

عدالة الخدمات 

وتابع:" أدعوا إلى قياس الأثر التشريعي للمادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 عام 2017 الخاص بالمسؤولية المجتمعية". 

واستطرد:" نطالب بتخفيض الدعم الموجه للسلع التموينية لبناء المستشفيات والمدارس لمواجهة الزيادة السكانية ولتقديم خدمة أفضل للمواطنين".

أحمد مشعل ممثل المصريين الأحرار إكسترا لايف تخفيض الأقصى للأجور الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

"قومي المرأة بالإسماعيلية" يطلق حملة "بلدي أمانة" بمدينة فايد (صور)

"الأعلى للاستثمار" يكلف بالتعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع رؤية واستراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر

إصابة شاب بطعنات بسبب خلاف مع آخر بقنا

"الأنصاري" يوجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح للمساحات الأقل من 200 متر داخل الحيز العمراني بالقرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"