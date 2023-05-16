محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن آليات تسريع العمل لإنهاء ملف التصالح

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن؛ لبحث آليات تسريع العمل بملف التصالح واستخراج شهادات المتغيرات المكانية، بمختلف مراكز المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، فى بيان، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بتوحيد دليل إجراءات تراخيص المحال التجارية بجميع مجالس المدن، ومخاطبة وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط، لإجراء تعديل على منظومة المراكز التكنولوجية فيما يخص طلبات تراخيص المحال التجارية بحيث لا يتم الوصول إلى خطوة طباعة التراخيص إلا بعد ورود تقرير المعاينة من الجهات ذات الصلة.

كما وجه المحافظ، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة هاني الحسيني بإعادة ضبط منظومة المراكز التكنولوجية والدورة المستندية بمركزي يوسف الصديق وطامية، خلال أسبوع بكل مركز من المركزين، وكذلك رفع كفاءة العاملين على المنظومة، وتلافي الملاحظات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية المقررة لإنهاء الخدمات بالمراكز التكنولوجية.

وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بسرعة عقد اجتماع مع مسئول مصدر إصدار التراخيص التابع للهيئة الهندسية، للاتفاق على محددات استخراج شهادات المطابقة لنموذج (10) المؤقت، مؤكداً على جميع رؤساء المدن، بسرعة إنهاء إجراءات التصالح لمخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني بالقرى للمساحات الأقل من 200 متر، وفقاً للشروط والقوانين المنظمة.

من جانبه، استعرض مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة ما تم إنجازه من أعمال في ملف التصالح، وعدد النماذج التي تم استخراجها، ومشكلة نماذج التصالح وشهادات المتغيرات التي لم يتم استيفاء إجراءاتها حتى الآن.