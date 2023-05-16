وكيل "أوقاف مطروح": الإسلام اهتم بالنشء روحيا وبدنيا

قال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه تم عقد لقاء حول صحة الطفل ضمن البرنامج التثقيفي للطفل بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح.

وأكد اهتمام الإسلام بالنشء روحيا بتربيته وتزكيته وتعليمه أخلاق الإسلام وأدابه واهتمامه الكبير بتربية الضمير ويقظته لدى الطفل لينفع نفسه وأسرته ووطنه كما عُنِيَ الإسلام بالاهتمام بغرس الإيجابية في الطفل فيشب مشاركا في الأعمال الخيرية وداعيا إليها ومواجها للسلوكيات الخطرة بالحكمة واللين.

وأوضح أن الإسلام اهتم بالجانب البدني للطفل فحرص على غذائه (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) مشيرا إلى أن الإسلام اهتم بتعليمه الرياضة.



وناشدت نورا رجب المشرفة الصحية، الأطفال بالاهتمام بصحتهم وركزت على الإفطار ومحاربة الأنيميا ونبهت للمبادرات الرئاسية التي تهتم بالطفل وتوفير وزارة الصحة لعلاج الأنيميا للأطفال عن طريق توفير فيتامين أ وكافة التحاليل التي تساعد على طفولة صحيحة وقوية مطالبة بالبعد عن الأطعمة التي تضر بالصحة والتي ينشغل بها الأطفال مؤكدة على أكل الخضروات والفواكه وطعام البيت.