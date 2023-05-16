الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "أوقاف مطروح": الإسلام اهتم بالنشء روحيا وبدنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه تم عقد لقاء حول صحة الطفل ضمن البرنامج التثقيفي للطفل بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح. 

IMG-20230516-WA0056

وأكد اهتمام الإسلام بالنشء روحيا بتربيته وتزكيته وتعليمه أخلاق الإسلام وأدابه واهتمامه الكبير بتربية الضمير ويقظته لدى الطفل لينفع نفسه وأسرته ووطنه كما عُنِيَ الإسلام بالاهتمام بغرس الإيجابية في الطفل فيشب مشاركا في الأعمال الخيرية وداعيا إليها ومواجها للسلوكيات الخطرة بالحكمة واللين. 

IMG-20230516-WA0054

وأوضح أن الإسلام اهتم بالجانب البدني للطفل فحرص على غذائه (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) مشيرا إلى أن الإسلام اهتم بتعليمه الرياضة.

IMG-20230516-WA0051


وناشدت نورا رجب المشرفة الصحية، الأطفال بالاهتمام بصحتهم وركزت على الإفطار ومحاربة الأنيميا ونبهت للمبادرات الرئاسية التي تهتم بالطفل وتوفير وزارة الصحة لعلاج الأنيميا للأطفال عن طريق توفير فيتامين أ وكافة التحاليل التي تساعد على طفولة صحيحة وقوية  مطالبة  بالبعد عن الأطعمة التي تضر بالصحة والتي ينشغل بها الأطفال مؤكدة  على أكل الخضروات والفواكه وطعام البيت. 

IMG-20230516-WA0050
IMG-20230516-WA0053
IMG-20230516-WA0052

 

البرنامج التثقيفي للطفل مطروح وكيل أوقاف مطروح أوقاف مطروح البرنامج التثقيفى

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

إصابة شاب بطعنات بسبب خلاف مع آخر بقنا

خبير سياحي: الحوار الوطني سيساهم في دعم الاقتصاد بشكل عام والسياحة بصفة خاصة

المشدد 3 سنوات لأمين مخازن بـ"صحة القليوبية" بعد إدانته باختلاس مبالغ مالية

الجنايات تعاقب متهمًا بالتعدى على طفل فى بنها بالسجن 15 سنة

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

قراءة تحليلية في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"