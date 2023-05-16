انطلاق فعاليات الجلسة الثانية للجنة السياحة في الحوار الوطني

انطلقت منذ قليل، فعاليات الجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة بالحوار الوطني، لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.

وعقدت الجلسة برئاسة نورا علي، مقرر لجنة السياحة وأماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة.

وانطلقت الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" منذ قليل برئاسة النائبة نورا علي مقرر لجنة السياحة،

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، والدكتور احمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد اللجنة، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب.

وتناقش اللجنة في جلستها الثانية قضية «وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله».

وطالب النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار، بإصدار قوائم جديدة للعفو الرئاسى، مضيفا:" ذلك سوف يتيح لنا أن نكون منفتحين العقل والقلب".

وقدم محمود سامى ، خلال كلمة له فى ثانى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، مقترح بخصوص العدالة الاجتماعية وتساوى الفرص، متمنيا أن يوصى الحوار الوطنى بإتاحة عدالة اجتماعية فى تساوى الفرص فى التعليم والتعيينات الخاصة ببعض الجهات الحكومية .

وتمنى النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار، من الحوار الوطنى أن يراعى هذا واصدار توصية بإتاحة الفرص فى التعينات بالجهات الحكومية بناء على الكفاءة.