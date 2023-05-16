الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "دمياط الجديدة" يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الثلاثاء، مشروعات الإسكان الفاخر (جنّة) التي تتم بالمجاورة (٣٣) بالحى السادس يرافقه مديرى الإدارات ومديرى الشركات العاملة المهندسين التنفيذين للمشروعات الإسكان والخدمات والطرق والبنية التحتية.

ووجه "خلف الله" المهندسين التنفيذين بالمشروعات بعمل التنسيقات اللازمة طبقًا لمحضر تنظيم أولويات تنفيذ الأعمال للحفاظ على معدلات التنفيذ وجودة الاعمال طبقا للبرامج الزمنية حيث بلغت نسبة التنفيذ لأعمال تنسيق الموقع والسور والبوابات بموقع 59 عمارة (77٪) لمشروع جنة للإسكان الفاخر.

أكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة سرعة الانتهاء من أعمال التنسيق للطرق والمحاور المحيطة والمؤدية للمشروع لتتماشى مع النسق الحضارى والجمالي للمشروع.

ونوه رئيس الجهاز "تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وكمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الاسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير الخدمات والبنية التحتية والطرق والمرافق العامة للمشروع، مؤكدًا سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجارى تنفيذها واستكمال محاور التنمية بالمدينة.

فى السياق، تابع مسؤولو جهاز مدينة دمياط الجديدة والوفد المرافق له تنفيذ أعمال وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمداخل والميادين الرئيسية للمدينة، مؤكدًا أهمية ضرورة وضع لوحات إرشادية على الطرق والمحاور الرئيسية وإعادة تأهيل اللوحات القائمة للإرشاد للمدينة؛ لتعزيز السلامة المرورية ومخاطبة المارة من خلال الطريق بموقع المدينة؛ حرصًا على سلامة الجميع طبقا لرؤية التنسيق الحضارى والجمالي للمدينة.

شدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة الانتهاء من جميع الخدمات وفقًا لخطة المدينة والجدول الزمني للمشروعات.   

البوابات البنية التحتية الخدمات الطرق المهندس محمد خلف الله المحاور الرئيسية بدمياط الجديدة مشروع جنة للاسكان

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