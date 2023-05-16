الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهمين بالتعدي على بائع بالسلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالتعدي علي بائع واستعراض القوة بمنطقة السلام.


وتبين استعراض «أيمن. ج»، 40 سنة، «جمعة. أ»، ۱۸سنة، القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه «رمضان. م»؛ لإلحاق الأذى المادي والمعنوي به الانصياع لأوامرهم والاستجابة لما يكلف به جبرا وعلى إثر ذلك يتمكنا من سلب مبالغ مالية بالتعدي عليه بسلاح ابيضيين، وقد كان من شأن فعلهما إلقاء الرعب بنفسه و تكدير الأمن.


وأحدثا بالمجني عليه جرحاً بأن كالا له ضربات من سلاحين أبيضين وقد إستقرت تلك الضربات بجسده فحدثت إصابته، والتي على إثرها نشأت عاهة مستديمة يستحيل برؤها، و أحرز كل منهما سلاحا أبيضاً -سنجة- دون مسوغ قانوني.

استعراض السجن المشدد منطقة السلام بائع سنجة مسوغ قانوني

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