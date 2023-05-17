أمين نقابة السياحيين: الحوار الوطني سينشط الخريطة السياحية المصرية عالميًا

قال فارس حسني، أمين نقابة السياحيين، إن المحور السياحي في جلسات الحوار الوطني تعكس أهميته الاستثمارية في الجانب الاقتصادي المصري وإبراز مصر على الخريطة السياحية العالمية.

أضاف حسني أن هذا شاهدناه بالدليل من المتابعة للعالمية لحفل افتتاح طريق الكباش والحفل الاسطوري لنقل الممياوات وايضا هناك ترقب جاذب لحفل افتتاح المتحف الكبير في نوفمبر المقبل.

واصل انه خلال ٢٠٢٣ نترقب ١٥ مليون سائح داعيا للمبادرة السياحية مصر التي نتمناها لتنشيط الصورة الذهنية السياحية والعمالية للقطاع السياحي تحت رؤية الرئيس السيسي أن يأتي ذلك في ظل انعقاد ثاني الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور الاقتصادي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.