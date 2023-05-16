الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين عام حزب الاتحاد: نقترح إقرار صيغ وأساليب حديثة للحماية المجتمعية للعمالة غير المنتظمة

عمالة غير المنتظمة
عمالة غير المنتظمة

قال محمد مصطفى، أمين عام حزب الاتحاد، إن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية القليلة اتخذت جهودًا متميزة في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة من خلال استراتيجيات صحية واجتماعية متكاملة، وأصبح هذا الملف في صدارة أولوياتها واهتماماتها. 

 

الحماية المجتمعية

وأكد أمين عام حزب الاتحاد، خلال إلقاء كلمته بالجلسة الاقتصادية للحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أنه تم العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتابع: "التقدم الملحوظ في برامج الحماية المجتمعية هو أمر أشادت به التقارير العالمية، وهذه الإشادة تزيد العبء على الدولة لتقديم المزيد والمزيد".

 

مواجهة التغيرات الراهنة

واستطرد: "نقترح إقرار صيغ وأساليب حديثة للحماية المجتمعية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التغيرات الراهنة".

وذكر: "ضرورة الاستمرار في تطوير نظام الحماية الاجتماعية بحيث يتميز بالجودة لحماية الفئات الفقيرة".

محمد مصطفى أمين عام حزب الاتحاد الجلسة الاقتصادية الحوار الوطنى الحماية المجتمعية

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