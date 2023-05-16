شون وصوامع المنيا تستقبل 229 ألف طن قمح

أعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح، بلغ 229745 طنا و912 كيلو بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد2023، حيث تم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

وأكد وكيل وزارة التموين أن موسم توريد القمح بالمحافظة يسير بشكل جيد ودون أي أزمات أو شكاوي من الموردين والمزارعين، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والمديرية لم تتلق أي شكاوى من الموردين والمزارعين حتى الآن.

ولفت إلى أن المحافظة والمديرية تقدم كل أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للمزارعين، لتسهيل عملية التوريد، مشيرًا إلى أن نائب محافظ المنيا كان قد عقد اجتماعا قبل بدء موسم التوريد، والذي بدأ يوم 15 أبريل الماضي مع اللجنة العليا المشرفة على توريد القمح، طالب خلاله بإزالة كل المعوقات أمام المزارعين والموردين، وتوعيتهم بأهمية توريد القمح للصوامع والشون الحكومية.