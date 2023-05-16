الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«فرسان الإرادة».. جامعة برج العرب تنظم احتفالية لتكريم أبطال العالم من ذوي الهمم

احتفالية ذوي الهمم
احتفالية ذوي الهمم بجامعة برج العرب

نظمت جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، احتفالية بعنوان «فرسان الإرادة» تكريما لأبطال العالم المصرين من ذوي الهمم وكان ذلك تحت اشراف الأستاذ الدكتور رانيا الشرقاوي عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وعصام القاضي مسؤول رعاية الشباب بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، بأن ذوي الهمم لديهم الكثير من القدرات والابتكارات والإمكانيات، فإذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية والفرص المتكافئة فسيتمكنون من المشاركة بفاعلية مع باقي أفراد المجتمع.


كما أعرب رئيس الجامعة، بترحيبه بالتعاون المشترك مع أنشطة وفاعليات الشباب والرياضة وكافة مؤسسات وهيئات المجتمع وإعلان إطلاق مبادرة شبابية من جامعة برج العرب التكنولوجية بالتعاون مع كافة الجامعات التكنولوجية بمحافظات مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في المجالات المختلفة التي تنمي قدرات أبنائنا الطلاب شباب المستقبل.

 

وتضمنت فاعليات الاحتفال كلمة لكل من النائب محمد إسماعيل، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية وكلمة الدكتورة رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، ومن ثَم تكريم الأبطال ذوي الهمم داعين الله لهم التوفيق والنجاح.


ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، استعداد جامعة برج العرب التكنولوجية لإطلاق مبادرة لشباب الجامعات التكنولوجية بمختلف محافظات مصر مع أطفالنا من ذوي الهمم وذلك تماشيا مع المبادرات الرئاسية ومنها "قادرون باختلاف" التي تهتم بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة المصرية وتشجيع اندماجهم في المجتمع.


شهد حضور الفاعليات الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، والدكتورة عبير قاسم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والنائب محمد إسماعيل والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية والدكتورة دينا عادل وكيل كلية التربية والدكتور خالد الغرياني أمين عام جامعة برج العرب التكنولوجية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وطلابها وبعض قيادات المتجمع المدني بمدينة برج العرب.

 

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فرسان الإرادة جامعة برج العرب تكريم أبطال العالم ذوي الهمم فاعليات الشباب والرياضة

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