محافظ المنوفية يتابع بدء توصيل الصرف الصحي ضمن "حياة كريمة"

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أشمون للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم بهدف الارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمشروع الصرف الصحى بمنطقة تجمع العفيفى بقرية شما بتكلفة 4 مليون و600 ألف جنيه ، وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن المشروع عبارة عن خط انحدار يتم تصريفه على محطة رفع شما (1) ، لافتاً إلى أنه بناءً على توجيهات محافظ المنوفية فقد تم البدء في الأعمال من تعديل المناسيب ومد خطوط الصرف الصحي بمنطقة تجمع العفيفي والمناطق المحرومة بالقرية وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية ، وأكد المحافظ على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة كونه مشروع حيوي وهام يخدم الأهالي.

فيما تفقد المحافظ مركز شباب شما والمقام على مساحة (350) م وعبارة عن دورين ومبنى إداري وملعب خماسي، وتابع انتظام آلية العمل بالمركز للتأكد من المنظومة وتقديم كافة أنشطة رياضية بالشكل الملائم ، موجهاً بسرعة استكمال أعمال التطوير بملعب الأكريليك لضمان التنوع في تقديم الأنشطة الرياضية المختلفة للشباب من أبناء القرية، في ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

وتابع محافظ المنوفية أعمال التشطيبات بمجمع موقف السيارات النموذجي الجديد بمدينة أشمون بنسبة إنجاز (85% ) تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية والمقام على مصرف سبل بمساحة (12) ألف م2، واستمع المحافظ من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن أعمال التطوير بالموقف والذى يستوعب (237 سيارة و4 ورش للصيانة، 18 محل تجاري، وغرفة محول كهرباء ومظلات للمواطنين، ومبني إداري).

ووجه المحافظ رئيس المدينة بالبدء في إجراءات طرح المحلات وزيادة بوابات دخول وخروج السيارات لتنظيم الحركة المرورية بالموقف ووضع الإرشادات المرورية لتحقيق السيولة اللازمة، كما وجه بتكثيف التواجد الميداني والتنبيه على الشركات المسند إليها أعمال الرصف بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تمهيدا للبدء في تجهيز الخطة الاستثمارية الجديدة.



وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه جارى البدء في إجراءات الاستلام تمهيداً لتشغيل موقف السيارات الجديد وذلك عقب الانتهاء من التطوير للمساهمة في القضاء على المواقف العشوائية وتخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة، ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لإقامة مواقف حضارية وتوفير فرص عمل جادة للشباب لتحقيق حياة كريمة وإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً.