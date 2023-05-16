الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد تطوير "شباب المدينة".. ويؤكد: الأعمال وصلت لمراحل متقدمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها.

وأكد محافظ بورسعيد وصول العمل في التطوير لمراحل متقدمة، مستعرضا مع مسئولي التطوير مستجدات العمل بالمنطقة، ونسب التنفيذ في أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق  وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء وزيادة نسبة الإضاءة، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية والتي تأتي ضمن خطة موسعة للتطوير تشمل مناطق قبضايا وشباب المدينة وعلى بن أبي طالب، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور.

وخلال لقائه المواطنين، أشاد أهالي منطقة شباب المدينة بأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة، وأكدوا أن المنطقة تشهد تغييرا جذريا نتيجة أعمال التطوير الجارية على أعلى مستوى، ووجه أهالي المنطقة الشكر لمحافظ بورسعيد على قراره بالتطوير وحرصه على المتابعة الميدانية أولا بأول لسير ومعدلات العمل.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتكثيف العمل وتنفيذه على درجة كبيرة من الكفاءة، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالأحياء الأكثر كثافة سكانية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

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إحداث نقلة نوعية أعمال التطوير ا أعمال رصف أعمال التطوير الجارية أعمال التطوير

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