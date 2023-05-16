رئيس جامعة أسيوط: نستهدف متابعة القوافل الطبية الموجهة لأطفال الصعيد

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، ضرورة متابعة القوافل الطبية الموجهة لتقديم الخدمات الطبية لأطفال الصعيد.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لمستشفيات جامعة أسيوط لمتابعة الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة، والتي ينظمها قسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة أسيوط.

وأشاد المنشاوي وفقا لبيان بدور المؤسسة الفاعل والمحوري خلال سنوات عملها في علاج الأطفال، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على مواصلة التعاون مع المؤسسة، وإفادة أكبر عدد من الأطفال من القافلة، وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم لها؛ من أجل إفادة أكبر عدد من الأطفال بما تقدمه خدمات المؤسسة.