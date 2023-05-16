حزب الحرية المصرى: السياحة قبلة الحياة للاقتصاد المصرى

أكد يوسف خطاب، ممثل حزب الحرية المصري، أهمية السياحة كأحد أهم القطاعات في مصر، مشددًا على أنها قبلة الحياة للاقتصاد المصري في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.

وقال، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، التي جاءت بعنوان "صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها"، إن الحوار الوطني فرصة جيدة لصياغة فكر جديد، ولا يمكن تطوير السياحة دون تطوير العامل البشري الذي تم إهماله على مدار العصور الماضية.

وذكر أن المواطن المصري العادي عنصر مهم يجب التركيز عليه، ويجب تكثيف جهود الإعلام في شكل برامج توعوية بشكل يليق بكرم وضيافة مصر، مع وضع مناهج تعليمية والتوعية بطريقة التعامل مع السائحين، واستحداث برامج تفاعلية لزيارة ومشاهدة الأماكن السياحية في مصر، والتسويق الجيد والتوسع في الصين والهند ودول أمريكا الجنوبية وأستراليا.

كانت قد انطلقت أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وشارك في بداية الجلسة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.