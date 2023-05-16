الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الحرية المصرى: السياحة قبلة الحياة للاقتصاد المصرى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد يوسف خطاب، ممثل حزب الحرية المصري، أهمية السياحة كأحد أهم القطاعات في مصر، مشددًا على أنها قبلة الحياة للاقتصاد المصري في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.

وقال، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، التي جاءت بعنوان "صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها"، إن الحوار الوطني فرصة جيدة لصياغة فكر جديد، ولا يمكن تطوير السياحة دون تطوير العامل البشري الذي تم إهماله على مدار العصور الماضية.

وذكر أن المواطن المصري العادي عنصر مهم يجب التركيز عليه، ويجب تكثيف جهود الإعلام في شكل برامج توعوية بشكل يليق بكرم وضيافة مصر، مع وضع مناهج تعليمية والتوعية بطريقة التعامل مع السائحين، واستحداث برامج تفاعلية لزيارة ومشاهدة الأماكن السياحية في مصر، والتسويق الجيد والتوسع في الصين والهند ودول أمريكا الجنوبية وأستراليا.

كانت قد انطلقت أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وشارك في بداية الجلسة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

حزب الحرية المصري العنصر البشري السياحة قبلة الحياة التقلبات السياسية

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته.. المطرب: "اخترتك وأنا عارف إنك مش بنت بنوت"

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

وزير الصحة يوجه بالتحقيق فى النقص الحاد بالمستلزمات بمستشفى حلوان العام

حملات على أسواق اللحوم ومتابعة محصول القمح.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض "ومضة"

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"