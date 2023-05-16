الدائرة الثامنة إرهاب تنظر 5 قضايا إرهاب بداية من السبت المقبل

تبدأ الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، بدءًا من السبت المقبل ٢٠ مايو نظر5 قضايا إرهاب.

تعقد الجلسات بعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن.

وتشمل قائمة القضايا الـ (5) ما يلي:

جلسة السبت 20 مايو تنظر القضية رقم 1459 جنايات الخانكة لسنة 2017 والمعروفة باسم (مجموعة الخانكة ) المتهم فيها 23 متهما بتهم مختلفة من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة أسلحة ومواد ( زجاجات ممتلئة بالبنزين ) مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية، ويمثل في هذه الجناية أمام المحكمة المتهم الثاني.

جلسة الأحد 21 مايو تنظر المحكمة قضيتين

القضية الأولى:

القضية رقم ٥ لسنة ٢٠١٤ جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها عدد ١٣٢ متهما بتهم مختلفة والمعروفة بإسم ( كتائب الإخوان المسلحة في كفر الشيخ ) ويمثل فيها المتهم رقم ( ٧٤ ) بتهمة الاشتراك وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على السلطات العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء عل الأشخاص وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

(١)- حاولوا بالقوة احتلال مبان من المباني العامة وهي: الكنيسة الجديدة الكائنة بتقسيم ٢ دائرة قسم أول كفر الشيخ والاستاد الرياضي ومركز شرطة كفر الشيخ (مرفق عام).

(٢)- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المواطنين المتواجدين بمناطق الكنيسة الجديدة والاستاد الرياضي ومركز شرطة كفر الشيخ وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم بأن تجمعوا بمسيرة بالأماكن سالفة الذكر حاملين أسلحة وأدوات ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مما ترتب عليه بث الرعب والخوف في نفوسهم وتعريض سلامتهم للخطر وتكدير السلم والأمن والسكينة العامة.

(٣)- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطاوي قرن غزال- سكاكين) وأدوات (عدد اثنى عشر زجاجة مولوتوف) ما تستخدم في الاعتداء عل الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأماكن التجمعات وبقصد استعمالها للإخلال بالنظام العام والأمن العام.

(٤)- جهروا بالصياح والغناء بهتافات مناهضة لمؤسسات الدولة لإثارة الفتن في تظاهرة بالطريق العام واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بالاهالي بأن أطلقوا أعيرة نارية ومواد ملتهبة مما ترتب عليه بث الرعب والخوف في نفوسهم وتعريض سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن على النحو المبين بالتحقيقات.

القضية الثانية:

القضية رقم 12289 لسنة 2015 جنايات قويسنا والمتهم فيها 18 متهما بتهم مختلفة والمعروفة باسم (جماعة قويسنا) ويمثل فيها المتهم التاسع بتهمة الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض التنظيم محل التهمة الأولى وحيازة أسلحة (بنادق آلية) وذخيرة وأسلحة بيضاء دون ترخيص بذلك أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

الإثنين ٢٢ مايو

تنظر المحكمة القضية الواردة من الحاكم العسكري رقم ١٥٧٨ لسنة ٢٠٢٠ مركز الخانكة والمعروفة باسم (مجموعات التعدي على الشرطة لمنع قرارات الإزالة بالقليوبية ) والمتهم فيها عدد (٢٨) متهم يمثل منهم أمام المحكمة عدد (٢٦) متهما بتهم متعددة منها:

(١)- ارتكبوا وآخرون عملا إرهابيا باستخدامهم القوة والعنف قبل المجني عليهم من الموظفين العمومين بمحافظة القليوبية ورجال الشرطة القائمين على تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بغرض الإخلال بالنظام العام وعرقلة السلطة العامة عن القيام بواجبها وتعطيل تطبيق احكام القوانين واللوائح بأن تجمهروا معترضين على تنفيذ قرارات الإزالة ورشقوهم بالحجارة وأضرموا النيران في إطارات السيارات في طريقهم للحيلولة دون الوصول للمباني محل تلك القرارات لمنعهم من تنفيذها فاحدثوا الإصابات الواردة بالمجني عليهم من رجال الشرطة والعاملين بمحافظة القليوبية على النحو المبين بالتحقيقات.

(٢)-تعدوا وآخرون مجهولون على موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون الارهاب والقوة المرافقة لهم وقاوموهم بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم للحيلولة دون ضبطهم على النحو المبين بالتحقيقات.

(٣)-عطلوا وآخرون مجهولون عمدا سير وسائل النقل العامة البرية بتواجدهم متجمهرين بالطرق المؤدية للمباني محل قرارات الإزالة وأضرموا النيران في إطارات سيارات وضعوها أمام تلك الوسائل معترضين سيرها عل النحو المبين بالتحقيقات.

(٤)-استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين- المجني عليهم في بند الاتهام الأول - بأن رشقوهم بالحجارة وأضرموا النيران في اطارات سيارات وضعوها في طريقهم لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الصادرة من الجهة الإدارية ولم يبلغوا مقصدهم عل النحو المبين بالتحقيقات.

(٥)-استعرضوا وآخرون القوة والعنف واستخدموها قبل المجني عليهم ببند الاتهام السابق بقصد تخويفهم وترويعهم والحاق الأذى بهم ومقاومة السلطات لحملهم عل الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الصادرة من الجهة الإدارية وتعطيل تنفيذ القوانين حال حملهم أدوات تستخدم في الاعتداء عل الاشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.

(٦)- اتلفوا وآخرون عمدا المركبات (اللوادر والسيارات) المملوكة للدولة والمعدة للنفع العام عل النحو المبين بالتحقيقات.

(٧)-حازوا وأحرزوا وآخرون أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية بأحد أماكن التجمعات وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الثلاثاء ٢٣ مايو

تستكمل المحكمة نظر القضية رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين والمعروفة باسم (تنظيم القاعدة بكفر الشيخ) ويمثل منهم أمام المحكمة عدد خمسة متهمين بتهم مختلفة وهي تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة (القاعدة) والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون ان يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.