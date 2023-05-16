الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال رفع آثار الحريق بمعرض شباب مصر (صور)

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع مخلفات حريق المعرض التجاري (معرض شباب مصر)، وذلك ضمن الأعمال المبدئية لإعادة إنشاء وتجديد المعرض، تنفيذا تكليفات القيادة السياسية لأجهزة الدولة والوزارات المعنية، بسرعة إعادة المعرض إلى وضع أفضل مما كان في السابق.

جاء ذلك خلال زيارته لموقع المعرض بمنطقة الإبراهيمية، حيث اطمأن المحافظ على انتظام أعمال رفع المخلفات وآثار والحريق، والتي تقوم بها معدات وأجهزة شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، حيث وصلت المعدات والأجهزة وبدأت العمل بالموقع منذ صباح اليوم.

 وجه المحافظ بتذليل أية معوقات أو توفير كافة المتطلبات لانتظام واستمرار العمل، حيث يتم رفع المخلفات والإشغالات الناجمة عن الحريق وتجهيز الموقع للبدء في التنفيذ، وفق التصميم الفني والهندسي الذي يتم إعداده بمعرفة المختصين من الجهاز والشركة، لإعادة تخيطط وتقسيم المعرض، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود بين الجهات والأجهزة التنفيذية لتقديم التيسيرات المطلوبة  المتعلقة باصدار الترخيص والمرافق.

والتقى المحافظ عدداً من الشباب المستأجرين متضرري الحريق، مؤكداً لهم أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، دائمًا ما تنحاز لمواطنيها من أبناء الشعب المصري العظيم، وأنها لا تتأخر في تقديم يد العون والمساعدة، لاسيما في أوقات الأزمات والتحديات.

وأعرب عن سعادته وتقديره الكبير للرئيس عبد السيسي ، لاستجابته الفورية، وتوجيهاته بسرعة التخفيف عن كاهل الشباب المتضررين من الحريق، والوقوف معهم ودعمهم لتجاوز تداعيات وآثار تلك الواقعة الأليمة.

وأعرب عدد من الشباب، عن امتنانهم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي ،على  سرعة الاستجابة وتوجيهاته بإعادة إعمار المعرض، والذي كان يمثل دعماً معنويا ومادياً غير محدود يساعدهم بشكل كبير على تجاوز محنتهم التي ألمت بهم.

وأكد أن ما قام به الرئيس السيسي ليس بجديد، وأنهم لم يفقدوا الأمل ولو للحظة في انفراج محنتهم وثقتهم أنه لن يتأخر في الوقوف إلى جانبنا، وهو ما نلمسه اليوم على أرض الواقع من وصول المعدات وتواجد التنفيذيين، ومتابعتهم لبدء الأعمال.

جانب من جولة محافظ بني سويف

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المقاولون العرب معرض شباب مصر منطقة الإبراهيمية وزارة الإسكان شباب مصر

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