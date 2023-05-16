إزالة 65 تعديًا على 7.5 ألف متر مبانٍ بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 65 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و561 متر مبان و88 فدان او23 قيراطا بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 36 حالة تعد علي مساحة 7 آلاف و561 متر مبان و29 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك على مساحة 88 فدانا و23 قيراطا و15 سهما بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤولي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.