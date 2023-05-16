جمال الكشكي: يجب تقديم حلول للدولة في الأزمات من خلال مقترحات الحوار الوطني

أكد جمال الكشكي عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، على ضرورة أن يخرج جلسات الحوار الوطني بمقترحات ملموسة ومباشرة حتى نستطيع تقديم حلول للدولة في الأزمات التي تواجهها.

وأضاف عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، خلال كلمته في جلسة لجنة مباشرة حقوق الإنسان والتمثيل النيابي، المنعقدة الان بالحوار الوطني، أنه كان هناك مقترحات مباشرة مقدمة من قبل وأن مجرد التأكيد عليها داخل الجلسات أمر غير مجدي، ولكن يجب أن نخرج بمقترحات.

وتابع "الكشكي"، هناك انجازات تمت قامت بها الدولة على مدار السنوات، ولكن نتمنى أن نسمع عن حلول ملموسة قابلة للتنفيذ.

وكانت انطلقت أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وشارك في بداية الجلسة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

وقالت الدكتورة نورا علي، مقرر لجنة السياحة، إننا نهدف إلى صياغة مستقبل جديد للسياحة يراعي التحديات التي تواجه القطاع.

وأضافت السياحة تمثل رقما هاما في اقتصادنا الوطني، ولقد تعرض قطاع السياحة إلى مراحل صعود وهبوط نتيجة عوامل عدة، وهناك إرادة سياسية لتطوير هذا القطاع.

وتابعت استراتيجينا الوطنية تستهدف 30 مليون سائح بتحقيق عائد 30 مليار دولار، وجلساتنا اليوم لبحث افضل الحلول والاقتراحات لتطوير السياحة.