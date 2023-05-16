الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمال الكشكي: يجب تقديم حلول للدولة في الأزمات من خلال مقترحات الحوار الوطني

جمال الكشكي
جمال الكشكي

أكد جمال الكشكي عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، على ضرورة أن يخرج جلسات الحوار الوطني بمقترحات ملموسة ومباشرة حتى نستطيع تقديم حلول للدولة في الأزمات التي تواجهها.

وأضاف عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، خلال كلمته في جلسة لجنة مباشرة حقوق الإنسان والتمثيل النيابي، المنعقدة الان بالحوار الوطني، أنه كان هناك مقترحات مباشرة مقدمة من قبل وأن مجرد التأكيد عليها داخل الجلسات أمر غير مجدي،  ولكن يجب أن نخرج بمقترحات.

وتابع "الكشكي"، هناك انجازات تمت قامت بها الدولة على مدار السنوات، ولكن نتمنى أن نسمع عن حلول ملموسة قابلة للتنفيذ.

وكانت انطلقت أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وشارك في بداية الجلسة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

وقالت الدكتورة نورا علي، مقرر لجنة السياحة، إننا نهدف إلى صياغة مستقبل جديد للسياحة يراعي التحديات التي تواجه القطاع.

وأضافت السياحة تمثل رقما هاما في اقتصادنا الوطني، ولقد تعرض قطاع السياحة إلى مراحل صعود وهبوط نتيجة عوامل عدة، وهناك إرادة سياسية لتطوير هذا القطاع.

وتابعت استراتيجينا الوطنية تستهدف 30 مليون سائح بتحقيق عائد 30 مليار دولار، وجلساتنا اليوم لبحث افضل الحلول والاقتراحات لتطوير السياحة.

جمال الكشكي مجلس الأمناء الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني حلول للدولة لجنة مباشرة حقوق الإنسان إنجازات

الأكثر قراءة

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

انطلاق الاجتماع الإقليمى الدولى للطاقة الذرية بشرم الشيخ

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

الأهم بالشرق الأوسط.. "مرسيدس" تُعلن توسعات جديدة فى السوق المصرية

وكيل تضامن الغربية يشيد بمبادرات الجمعيات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"