برلمانية: الزيادة السكانية تتعارض مع خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة

قالت هند حازم حبيب عضو حزب مستقبل وطن، إن الزيادة السكانية تتعارض مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تسعى لها الدولة، وتتعارض مع توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من خدمات.

وأضافت "حبيب" خلال كلمتها بجلسة المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"، اليوم، أن الزيادة السكانية شهدت 52 مليون نسمة خلال آخر 30 عامًا، معقبة: "نزيد سنويًا بعدد سكان يوازي دول بأكملها".

وأوضحت عضو حزب مستقبل وطن، أن العشوائيات تعد ظاهرة تتعارض مع العدالة الاجتماعية، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وتتعارض مع جذب الاستثمارات وغيرها، لافتة إلى أن ما حدث على أرض مصر من مواجهة حقيقية وجذرية لتلك الظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكره.

وتابعت: “خلال عدة سنوات تم بناء في حدود 30 مدينة جديدة، وهو جهد ضخم، ولو فكرنا في تنفيذه الآن سيكون مستحيل بسبب الارتفاعات الاقتصادية الملحوظة”.