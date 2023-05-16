الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توجيهات من رئيس جامعة كفرالشيخ استعدادًا لبدء امتحانات نهاية العام

الاجتماع
الاجتماع

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، اجتماعه الشهري، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.
واستهل رئيس الجامعة، أعمال المجلس باستعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر أن تنطلق خلال شهر يونيو وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2022-2023 التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات مع مراعاة الضوابط والمعايير ‏الأكاديمية التي تضمن توفير بيئة جامعية مناسبة ومتميزة للطلاب لأداء الامتحانات، والتوجيه نحو الانتهاء من إعلان الجداول وتجهيز اللجان والقاعات.


ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة استحداث ما تبقى من لوائح البكالوريوس والدراسات العليا، في إطار التطور الملحوظ في برامج الجامعة والتي تضم عدداً من أحدث التخصصات المتقدمة والدقيقة والفريدة من نوعها، في مختلف المجالات، الأمر الذي يجعل خريجي كليات الجامعة الأقدر على المنافسة في سوق العمل وتلبية متطلباته.


وناقش الدكتور عبدالرازق دسوقي، الضوابط المنظمة لعقد المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة، والعمل على اختيار موضوعات متميزة لتواكب التطورات العالمية.


وأكد العمل على تطوير البحوث الهادفة وترجمتها إلى منتجات يمكن تسويقها مع توفير كل وسائل الدعم للباحثين والمبتكرين.


كما أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ استمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وكذلك تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

فيما كثفت جامعة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

امتحانات طلاب كليات جامعة كفر الشيخ حياة كريمه

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