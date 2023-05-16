الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. "حماة وطن": لا عدالة اجتماعية دون زيادة الناتج المحلى

جانب من الجلسة صورة
جانب من الجلسة "صورة أرشيفية"

قال النائب نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن في جلسة التحديات الاجتماعية بالحوار الوطني، إن تحقيق العدالة الاجتماعية يجري بالتوازي مع زيادة الناتج المحلي، مضيفا "عشان نوفر للمصريين صحة وتعليم حياة كريمة علينا رفع الناتج المحلي لنتمكن من تحقيق ذلك دون أعباء جديدة".

جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، مؤكدا أنه بجانب تكافل وكرامة يوجد مشروع حياة كريمة وهي خطوة هامة من أجل مزيد من البنية التحتية ولكن لا بد أن يوجه جزء من مخصصاتها لصالح بناء الإنسان، حيث التأهيل والتدريب وتوفير رواتب أفضل.

وأضاف عبدالهادي أن الوضع الاقتصادي الحالي بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يلزمنا بإعادة المظر في دعم قطاعي الزراعة والصناعة، فمن خلالهما يمكننا تعزيز الاقتصاد المصري وتأمين الغذاء وتوفير كثير من فرص العمل، مطالبا الدولة بإعادة النظر في المصانع المغلقة وتذليل العقبات أمامها لإعادتها للاقتصاد مرة أخرى.

وكانت بدأت أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

حماة وطن الحوار الوطنى الناتج المحلي النائب نافع عبد الهادى التحديات الاجتماعية البنية التحتية

الأكثر قراءة

شرطة التعمير تضبط 177 قضية فى يوم

رائحة كريهة كشفت الحادث.. كواليس العثور على جثة سيدة متحللة بكرداسة

المشدد 10 سنوات لـ3 حاولوا ترويج 103 طرب حشيش بالإسكندرية

شاب يمزق شقيقه بسبب خلافات أسرية فى البحيرة

إصابة شاب بانقلاب توك توك بالعياط

"الداخلية" تكشف حقيقة فيديو إشعال شخص النيران فى منزل سيدتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"