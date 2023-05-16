الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الكتب بطنطا تستعرض الحلول لإدارة المصادر المائية في مصر

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

عقدت دار الكتب بمدينة طنطا، أمس الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "حلول لإدارة المصادر المائية في مصر"، حيث أوضح الدكتور محمد السعيد قطب، مسئول تنمية الموارد البشرية بقطاع الموارد المائية بوزارة الري، بأن الدولة المصرية أنشأت العديد من وحدات تحلية مياه البحر بمناطق مرسى مطروح، والضبعة، وجنوب سيناء، والعين السخنة، والعلمين الجديدة.

وتابع "قطب": "موارد مصر المائية باتت عاجزة عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع الدولة المصرية لسياسة ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن تداعيات تغير المناخ أدت لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، مما دعا الدولة المصرية لاتخاذ عدد من التدابير للحفاظ على مصادر المياه، منها: استخدام نظم الري الحديثة في الزراعة، مع العمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية".

واختتم مسؤول تنمية الموارد البشرية بقطاع الموارد المائية بوزارة الري حديثه بالتأكيد على أهمية تنظيم العديد من الفعاليات على مستوى الجمهورية لتوعية المواطنين لضرورة الحرص على ترشيد المياه وبخاصة داخل المدارس ومن خلال الوسائل المتاحة كافة.

جاءت الندوة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، خلال شهر مايو الحالي، في إطار الحرص على مناقشة العديد من القضايا والعمل على زيادة التوعية بها لرواد مواقع قصور الثقافة.

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28b3bbfa-639e-4759-9a5f-d8e4ce669d2b
دار الكتب مدينة طنطا حلول لإدارة المصادر المائية في مصر المصادر المائية الدكتور محمد السعيد قطب الهيئة العامة لقصور الثقافة

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