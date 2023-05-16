الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد استلام 500 ألف ذريعة سمكية من "البلطي"

الاستلام
الاستلام

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم استلام 500 الف ذريعة سمكية من أسماك البلطي دعما من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وقرر "مختار" تشكيل لجنة تضم في عضويتها محمد حمص المشرف على إدارة تطوير بحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية وفهمي علام مدير إدارة الثروة السمكية ومحمد البساطي مدير منطقة الدقهلية فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وإبراهيم طلعت مدير مكتب مصائد المنصورة التابع للجهاز، وممثلا عن الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنصورة، ذلك للإشراف على أعمال القاء الذريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية، حيث يتم العمل في القاء الذريعة المشار إليها في نطاق مدينة طلخا والمنصورة ومركز المنصورة بقرية الخيارية ومنطقة قولونجيل، وقد أوضح المشرف العام على إدارة تطوير بحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية بالدقهلية أن الكمية المشار إليها تم إمداد المحافظة بها من خلال مفرخ صان الحجر بالشرقية التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 

و وجه "مختار" الشكر والتقدير للقائمين علي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للجهود المتواصلة للحفاظ علي الثروة السمكية وتنميتها بالمحافظات.

وأكد محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو زيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية ،لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وايضا خدمة الصيادين.

 

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية أسماك البحيرات

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