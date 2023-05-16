الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة عدادات المياه من المنازل في القاهرة

ضبط
ضبط

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط شخص بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته 4 عدادات مياه (مجهولة المصدر) واعترف بمزاولته نشاطاً تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب (الفك) وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة بدائرة القسم، كما أقر بارتكابه واقعتي سرقة أخريين بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط عدادات المياه المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية (تروسيكل - بدون لوحات) ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو مُحملًا عليها (4 غطاء حديدي- أجنة حديدية)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها بأسلوب "الخلع" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة السلام ثان عدادات مياه

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