ملتقى الاستثمار السنوي يكرم اتحاد الغرف العربية

كرم ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الثانية عشر التي عُقِدَت في أبو ظبي خلال الفترة ٨ -١٠ مايو ٢٠٢٣، من قِبَل اتحاد الغرف العربية.

وتسلَّم أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، الدرع التكريمي خلال حفلٍ أُقِيم في قصر الإمارات، بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني الزيودي، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والرئيس التنفيذي لملتقى الاستثمار السنوي، داود الشيزاوي، بالإضافة إلى مجموعةٍ من وزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار بالدول العربية، وحشدٍ من الشخصيات الرسمية والاقتصادية المشاركة في الملتقى.

وثمَّن أمين عام الاتحاد تكريم ملتقى الاستثمار السنوي من قِبَل اتحاد الغرف العربية، مشيرًا إلى الشراكة القائمة بينهما وبين ملتقى الاستثمار السنوي AIM، ومعتبرًا أنَّ اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، وملتقى الاستثمار السنوي AIM، لديهما أهدافٌ مشتركة كثيرة، تصبُّ في نهاية المطاف في الترويج للبلدان العربية كمنطقة جاذبة للاستثمارات، سواءً كانت بينيةً عربيةً أو استثماراتٍ أجنبيةٍ مباشرةٍ.

وقال إنّ اتحاد الغرف العربية وملتقى الاستثمار يتكاملان في ما بينهما، ومن هذا المنطلق نجحا من خلال الشراكة القائمة بينهما في تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث المشتركة في العام 2022 على هامش فعاليات اكسبو دبي 2020، وهذا العام من خلال تنظيم قمة استثمار رواد الأعمال التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي برعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع مكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا – البحرين.

وختم الأمين العام بالقول: "نحن سعداء بالشراكة القائمة مع ملتقى الاستثمار السنوي AIM الذي يقوم بدور كبير من خلال تنظيم الملتقى منذ عام 2011، حيث تحوّل الملتقى إلى منصة تفاعلية تتيح لجميع الأطراف المشاركة في عملية الاستثمار على مستوى العالم، وكذلك إمكانية التواصل والتعاون لبحث آليات الاستثمار ومستجداته وكيفية توفير الأجواء الملائمة بما يفيد كافة الأطراف من مستثمرين وشركات ووجهات استثمارية".