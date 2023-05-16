شرطة التعمير تضبط 177 قضية فى يوم

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، حملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 177 قضايا متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبان، محال بدون ترخيص.