الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حرس الحدود يتمسك بالأمل أمام المقاولون الباحث عن العودة للانتصارات

فريق المقاولون
فريق المقاولون

يستضيف حرس الحدود فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز.

المباراة تعني الكثير لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب الذي يحتل المركز الأخير برصيد 16 نقطة من 25 مباراة وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي وبيراميدز ولم يحقق سوى ثلاثة انتصارات مقابل سبعة تعادلات و15 هزيمة ويملك أضعف هجوم في الدوري برصيد 14 هدفا واهتزت شباكه 34 مرة وخسر آخر خمس مباريات أمام إنبي والمصري والزمالك والبنك الأهلي وطلائع الجيش ولم يسجل في المباريات الخمس سوى هدفين وكلها أرقام تؤكد أن الفريق هو الأقرب للهبوط للقسم الثاني إذا لم ينجح في تصحيح أوضاعه وبالتحديد تحقيق الفوز على ذئاب الجبل والوصول للنقطة 19 لأن أى نتيجة أخرى ستجعل الفريق يقترب بشدة من الهبوط .

في المقابل يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز السادس برصيد 37 نقطة من 8 انتصارات و13 تعادلا وست هزائم وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 25 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر 10 مباريات بالدوري وبالتحديد منذ فاز على غزل المحلة يوم 10 فبراير الماضي وحصل على 6 نقاط من المباريات العشر الأخيرة بالتعادل مع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز والمصري والزمالك والبنك الأهلي والهزيمة أمام فاركو والأهلي وسموحة وانبي  ويسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات والاحتفاظ بأماله في المنافسة على دخول المربع الذهبي .

يدير المباراة السيد شعبان ويساعده هشام طلب ومحمد أبورحاب ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز حرس الحدود المقاولون العرب أحمد أيوب شوقى غريب

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