الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل نقيب عام التطبيقيين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس رمضان هلال، نقيب عام التطبيقيين ووفد مرافق، بحضور الدكتور علي الألفي، نقيب المعلمين ببورسعيد، لمناقشة واستعراض عدد من موضوعات التعاون بين محافظة بورسعيد والنقابة.

وفي بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد التهنئة للمهندس رمضان هلال ابن محافظة بورسعيد، لفوزه بمنصب نقيب عام التطبيقيين، مشيدا بجهود نقابة تطبيقيين بورسعيد في عدد من الأعمال التدريبية والخدمية التي تقدمها بالتعاون بين مختلف المؤسسات ببورسعيد.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بنقابة التطبقيين ببورسعيد، وسبل التعاون في عدد من المجالات بالمحافظة، وأكد المحافظ على تقديم كامل الدعم لتحقيق التعاون المثمر، كما شهد اللقاء تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد ووفد نقابة التطبيقيين.

ومن جهته، وجه المهندس رمضان هلال، والوفد المرافق، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدا بما شهدته محافظة بورسعيد،  من تطور وتنمية في كافة المجالات انعكست على جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وجعلت بورسعيد تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة.

 

الاستقبال التنمية المستدام التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة اللواء عادل الغضبان

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