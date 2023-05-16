غرق طفل فى مصرف زراعى بالإسماعيلية

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه خلال لهوه قرب منزله فى أحد المصارف الزراعية بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط الطفل "يس. إ. ج"، 3 سنوات، مقيم بمنطقة أبوجازية التابعة لقرية السبع آبار في مصرف زراعى بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وقال شهود عيان إن الأهالي نجحوا في انتشال جثمان الطفل من المياه بعد اختفائه والبحث عنه، إلا أنه كان قد توفي متأثرًا باسفكسيا الغرق، وتم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.