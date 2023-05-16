الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوار الوطنى: قضية العدالة الاجتماعية تمثل الأولوية الأولى للرئيس

هبة واصل
هبة واصل

قالت هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني اليوم ستتناول الحديث عن قضيتين، هما السياحة والعدالة الاجتماعية، موضحة أن قضية "العدالة الاجتماعية" ستشمل الحديث عن برامج الحماية والاجتماعية والوضع الراهن والتطورات.

وأضافت "واصل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن "الحماية الاجتماعية" تمثل الأولوية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تبذل الدولة جميع جهودها لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتغطية أكبر قدر من الفقراء بمظلة الحماية الاجتماعية، معقبة: "تغطية الفقراء هو أكثر سؤال تم طرحه في (الحماية الاجتماعية)".

الحوار الوطني يناقش أبرز ملفات القضايا الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية

وأوضحت مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، أن مصر تمتلك جميع مقومات السياحة، ولكننا نحتاج إلى إدارة جيدة، متابعة أن المشكلة لا تكمن في المقومات السياحية بل في إدارة القطاع.

وشددت على أهمية إدارة ملف السياحة بدون وسطاء، وذلك لتوفير العملة الصعبة، مؤكدة أن السياحة والاستثمار أكبر قطاعين قادرين على جلب العملة الصعبة.

8 الصبح الحماية الاجتماعية الحوار الوطنى العدالة الإجتماعية الوضع الراهن توفير العملة الصعبة

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